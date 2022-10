Venti d'Arabia in Gran Bretagna. Sul Mare del Nord è entrato in funzione il più grande parco eolico del mondo. Si chiama Hornsea 2 e si trova nel Mare del Nord a quasi 90 chilometri dalla costa della contea inglese orientale dello Yorkshire. Sono 165 turbine che girano e forniscono energia a circa 1,4 milioni di famiglie. Una capacità di 1,3 gigawatt, secondo quanto indicato dal gruppo danese Ørsted che si è occupato dell'installazione.

It took just 3 years from the start of construction to the recent switching on of the World's largest wind farm https://t.co/IlfKUxMm2S

