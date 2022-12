BADIA POLESINE - Avanzano i lavori della Destra Adige. Gli interventi per la valorizzazione dell'argine destro dell'Adige con una pista ciclopedonale che collega i comuni dall'Alto al Basso Polesine procedono e la parte badiese dell'opera è alle battute finali. «I lavori qui sono praticamente finiti, almeno per la nostra parte, ma saranno conclusi in primavera. Ci si sta spostando verso San Martino di Venezze - fa sapere il sindaco Giovanni Rossi . Una volta finito tutto, e lo abbiamo nel progetto, pensiamo alla discesa verso l'area camper in modo che sia accessibile dall'argine». I lavori alla Destra Adige, partiti a fine estate, hanno portato in risalto quello che sarà il futuro percorso dedicato al turismo lento, che permette di apprezzare le bellezze e le peculiarità di flora e fluviali. Il percorso si presenta libero dalle erbacce che ne intralciavano la percorribilità ed è stato appianato, lasciando spazio al sentiero adatto a pedoni e ciclisti.

ALTRE OPERE

Il punto sul progetto per la ciclabile che toccherà diversi comuni polesani è anche l'occasione per ricordare gli impegni dell'anno prossimo per quanto riguarda l'amministrazione, alcuni di questi considerano l'avvio di nuove ciclabili, oltre alle manutenzioni dei plessi scolastici della città. «Nel 2023 ci concentreremo soprattutto su scuole e rifacimento delle strade prosegue Rossi . Sono due i lavori principali da affrontare. Poi ci saranno altri interventi, per esempio in via Vittorio Veneto più una ciclabile da via Vittorio Veneto all'Adigetto e i lavori per la ciclabile dal parco Munari al fiume». Riguardo agli altri interventi nel centro va segnalata la conclusione delle ultime opere su via Roma, cantiere che ha contrassegnato buona parte del 2022, prima con la riqualificazione urbanistica, poi con la sistemazione della restante parte di strada.

L'asfaltatura dall'incrocio con via Senesi fino all'innesto con la regionale per Lendinara, si è conclusa come da programmi, con la segnaletica orizzontale e la sistemazione dello spartitraffico all'imbocco della strada. Nel tratto riqualificato sono state invece inserite le aiuole, gli elementi di arredo mancanti che si vanno ad integrare con le panchine già alloggiate precedentemente. «Credo che il lavoro, alla fine, abbia permesso di migliorare notevolmente la situazione commenta il sindaco c'erano diverse buche ed ora con il nuovo asfalto non sono più presenti».

PASS APU IN CENTRO

È disponibile il nuovo modello per richiedere il pass per l'Apu, l'area pedonale urbana che disciplina laccesso alle piazze del centro storico. Con l'inizio del nuovo anno, è necessario rinnovare il pass rivolto ai residenti nell'area. Con un avviso, il comando della polizia locale di piazza Vittorio Emanuele II invita gli interessati a provvedere entro fine anno al rinnovo per accedere con il proprio veicolo nell'area. Il rinnovo dell'autorizzazione al transito in deroga nell'Area pedonale urbana in scadenza il 31 dicembre, va richiesta compilando l'apposito modello e consegnandolo al comando di polizia locale. Il rinnovo non è tacito, per cui si solleva l'amministrazione da responsabilità per eventuali sanzioni amministrative a carico dell'avente diritto che transitasse in divieto senza titolo autorizzativo rinnovato.