Badia Polesine. Arredi e piazzole per la nuova ciclabile sulla destra Adige

BADIA POLESINE - A Badia, nuova "fase" delle opere legate alla Destra Adige. Gli interventi legati al nuovo percorso ciclabile dovrebbero portare anche ad un abbellimento del tracciato con la posa di arredi e la creazione di apposite piazzole per i visitatori che percorreranno la ciclopedonale che punta a valorizzare gli ambiti del fiume che lambisce Badia.

«In questi giorni stiamo procedendo con la seconda fase delle opere, sempre in relazione alla realizzazione del percorso della Destra Adige fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici Cristian Brenzan - Ci sono state fatte delle proposte che guardano alla creazione di piazzole attrezzate, faremo le valutazioni del caso. Nell'ambito di questa iniziativa dovrebbe essere sistemata anche la rampa di salita a Villa D'Adige, in via Felice Chieregato, e stiamo ragionando sull'attuale area camper». Gli interventi per la valorizzazione dell'argine destro dell'Adige con una ciclopedonale che collega i comuni dall'Alto al Basso Polesine dovrebbero consentire di apprezzare le bellezze dell'area e creare un percorso accogliente, a misura di visitatore.

«In sostanza prosegue l'assessore - conclusa la prima parte, ne è prevista ora un'altra che consentirebbe di allestire punti attrezzati con tavolini e panchine».



LE ALTRE INIZIATIVE

L'esponente della giunta aggiorna poi sulle altre opere nell'agenda dell'amministrazione comunale. «Stiamo portando avanti le iniziative in programma continua Brenzan - penso in particolare agli interventi alle scuole medie dove stanno procedendo la sistemazione della palestra e l'edificazione della nuova mensa. Più di recente ci siamo concentrati su un bando per l'efficentamento energetico alla primaria Pertini' e quando avremo definito alcuni aspetti progettuali, ci muoveremo per l'inserimento dell'ascensore al Crab e per le opere collegate all'abbattimento delle barriere architettoniche in Vangadizza».

«Ancora, per viale Stazione - prosegue l'assessore - stiamo attendendo che la ditta che ha ricevuto l'assegnazione dei lavori parta col cantiere; probabilmente l'impresa si sta organizzando con i materiali, noi siamo pronti.

Non mancano progettualità legate al Pnrr».



SENSORE SISMICO

«Tra le novità conclude l'esponente della giunta c'è anche una proposta che riguarda la frazione di Villa D'Adige. Nelle ex scuole elementari, infatti, verrà inserito un sensore di rilevamento sismico. Si tratta di un'iniziativa a costo zero per le casse comunali e come amministrazione abbiamo risposto naturalmente di sì»