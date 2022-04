BADIA POLESINE - Passi avanti per la realizzazione della pista ciclopedonale tra il parco Munari e l’Adige, una delle prossime opere in agenda dopo il taglio del nastro degli ultimi restauri in Vangadizza. La giunta nei giorni scorsi ha approvato lo schema dell’accordo di programma, inviato dalla Regione, per l’assegnazione del contributo mirato alla “Realizzazione della ciclopedonale di collegamento tra il parco Munari, nel centro storico di Badia Polesine, e il fiume Adige”, per un importo complessivo di poco inferiore ai 100mila euro. L’importo complessivo del progetto è pari a 99.500 euro, che sarà finanziato per 79.600 euro con il contributo regionale e per i restanti 19.900 euro con risorse proprie di bilancio.

L’opera si inserirà nel contesto della Destra Adige e oltre a una crescita della rete di ciclopedonali, si creerà un collegamento diretto tra il parco del centro cittadino e il fiume. I contributi stanziati dalla Regione sono stati destinati ad interventi infrastrutturali volti a migliorare le condizioni di sicurezza, sia con riferimento in generale alla circolazione stradale e ciclopedonale, sia con lo scopo di migliorare e ammodernare le infrastrutture funzionali a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, religioso e di valenza turistica.

VIA ROMA E ASFALTI



Nel frattempo, continuano gli interventi di riqualificazione nel tratto di via Roma interessato dalla prevista riqualificazione. « I lavori stanno procedendo come da programma – commenta l’assessore Fabrizio Capuzzo – restano invece da realizzare le asfaltature nella zona della piazza. Non abbiamo ancora una data, ma credo che sicuramente saranno realizzate entro la primavera » . L’amministrazione comunale, reduce dall’inaugurazione degli spazi del Crab in abbazia della Vangadizza, pensa intanto di continuare le sistemazioni nell’area dell’ex monastero. La giunta ha dato il proprio ok al progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di “Valorizzazione dei parchi e giardini dell’ambito dell’abbazia della Vangadizza” per poter presentare domanda di contributo nell’ambito delle opportunità legate al Pnrr.

Nella delibera dell’esecutivo comunale si fa riferimento all’avviso pubblico del Ministero della Cultura “per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”; una “cornice” che sembra ideale per ottenere un risultato. A tal proposito, si legge nella delibera della giunta di piazza Vittorio Emanuele, “l’amministrazione comunale di Badia Polesine ha individuato, per la presentazione dell’istanza, la valorizzazione dei parchi e giardini storici del complesso monumentale dell’abbazia della Vangadizza, in particolare il Giardino dell’abate, la collina di Saint Thibault, il parcheggio e il giardino della Baccante, il giardino chiuso e la ghiacciaia » .