Si chiama "Giro d'Italia plogging" e alla sua seconda edizione approda anche nel territorio cordenonese. "Plogging" è un termine che mescola una parola svedese ed una inglese: i termini raccogliere e fare jogging. I suoi promotori hanno addirittura chiesto al Coni di farla diventare una disciplina sportiva.



DALLA PARTE DELL'AMBIENTE

Di certo è un modo diverso dal solito di essere dalla parte dell'ambiente e contemporaneamente tenersi in forma, anche se nella versione italiana si può pure tranquillamente camminare e raccogliere: plastica e altri rifiuti per la precisione.

Succederà domenica 12 marzo anche a Cordenons, più precisamente all'area Natura 2000, ovvero i Magredi del Cellina. Promotori dell'iniziativa sono Gabriele Peresson del gruppo pordenonese Ripuliamoci challenge e la cordenonese Susanna Pivetta, non nuova ad iniziative ambientali.

Ripuliamoci è una realtà che ormai conta parecchie sezioni sparse per tutto il Friuli Venezia Giulia ed anzi quella di pordenone è una delle più attive. Partecipano alla giornata ecologica anche l'Associazione naturalistica cordenonese e Plastic free, con il sostegno del Comune, della Regione Fvg e di Gea.



L'APPUNTAMENTO

Il ritrovo è fissato per le 9.30 di domenica alla pista di motocross. La partecipazione è gratuita, ma a fini assicurativi è necessario iscriversi.

Spiega Susanna Pivetta: «Cammineremo ripulendo l'area scelta per 4, 5 km. Un impegno di un paio d'ore che si concluderà con la piantumazione di un nuovo albero nell'area gestita dall'associazione naturalistica».

Il suo presidente, Giuseppe Brun, spiega che «L'idea è di mettere a dimora un albero tipico delle nostre zone, probabilmente un pioppo nero, pianta un tempo molto diffusa nella pianura friulana».

Peresson si attende a Cordenons non meno di una trentina di persone e ricorda che la stessa iniziativa «Andrà in contemporanea anche in parecchi altri centri della nostra regione, Pordenone compresa. Non solo domenica 12, perché, a differenza dell'anno scorso, il Giro d'Italia plogging in questa seconda edizione si svolgerà anche in altre date del mese di marzo».



BASE USAF

Per Giuseppe Brun l'occasione è buona anche per anticipare una curiosa novità prossima alla partenza: «Presto la nostra associazione godrà anche della collaborazione di un gruppo di giovani militari della base Usaf di Aviano. Si tratta della prima volta, una novità molto interessante che coinvolgerà questi ragazzi che ci aiuteranno a ripulire il sottobosco e a piantumare nuovi alberi».

Si tratta di un gruppo formato da una quindicina di militari organizzati dalla base con l'intento di dare loro un passatempo costruttivo ed in questo caso anche ecologico.