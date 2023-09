ROVIGO - Da via Marconi al tratto ciclabile Baden Powell che dalla zona della stazione ferroviaria si snoda lungo la circonvallazione ovest in direzione del centro storico e dall'altra parte, verso il quartiere San Pio X, è un fiorire di segnalazioni di episodi molesti e di degrado. La questione è stata portata in consiglio comunale dal leghista Lorenzo Rizzato. «Una semplice passeggiata in giro per la città, in particolare in certe zone, ci dimostra come ci siano situazioni di degrado e insicurezza. In questi anni di queste problematiche me ne sono occupato in varie occasioni, ma questa volta voglio accendere i riflettori attorno a una specifica situazione: la pista ciclabile in adiacenza della circonvallazione ovest. Alcuni cittadini mi hanno segnalato la presenza di bottiglie e immondizia abbandonata, ma soprattutto la presenza di malintenzionati che molestano e infastidiscono, spesso alterati dall'alcol, i passanti. So bene che i poteri del comune in relazione alla sicurezza sono limitati, ma chiedo all'amministrazione comunale di fare il possibile per trovare una soluzione».

Il consigliere ha anche formulato delle proposte. «Si potrebbe, come ho già proposto per la zona di parco Pampanini, introdurre un sistema di videosorveglianza, collaborare maggiormente con le forze dell'ordine perché ci sia più presenza in queste specifiche zone. Si potrebbe inoltre prevedere un maggior pattugliamento, anche a piedi, da parte della Polizia locale e infine attivare il terzo turno serale, per garantire anche nell'orario notturno maggiore controllo del territorio». Sul punto, l'assessore alla Sicurezza Giorgia Businaro ha immediatamente replicato: «La Polizia locale ha ricevuto varie segnalazioni di questo genere da parte dei cittadini in diverse zone della città, stiamo cercando di arginare questo problema in particolare in viale Marconi, ove il controllo degli agenti della Polizia locale è quotidiano». Rizzato ha concluso proponendo di coinvolgere la Polizia locale in pattugliamenti anche nella zona della pista ciclabile, vista la vicinanza con via Marconi, dove i controlli sono già stati rafforzati.