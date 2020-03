Coronavirus Veneto, 24 morti in un giorno solo: i contagiati salgono a 3.384 (+170)

Coronavirus Veneto, ultime notizie su contagio e vittime nella giornata di oggi, 18 marzo 2020 . I contagiati salgono a 3384 (+170), 201 (+6) sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in isolamento domiciliare 9.419 persone. Le nuove vittime sono 24. E' quanto si legge nel bollettino della Regione di questa sera che fa il punto della situazione alle ore 17 del 18 marzo. I decessi di oggi sono avvenuti negli ospedali di: Verona Borgo Roma (5 morti), Treviso (4), Conegliano (3), Mirano (2), Asiago (2), Vicenza (2), Mestre (1), Jesolo (1), Schiavonia (1), Belluno (1), Legnago (1), Sacro Cuore di Negrar (1).

Sono ancora momenti di apprensione per il giovane di 27 anni ricoverato in terapia intensiva.

I casi purtroppo ancora in aumento, ieri sera il conteggio si è fermato a 2.923 contro i 2704 della mattina: in 24 ore si è registrato purtroppo il record di contagiati, ben 382 in più. Le vittime del virus sono anch'esse salite: in totale sono stati registrati 89 decessi (+12 rispetto alla giornata del 16 marzo) . Le nuove morti legate al Covid-19 sono avvenute a Schiavonia (Padova) e Conegliano (Tv) (entrambe 2 decessi), a Vicenza, Asiago, Negrar (Verona) e Padova. Le vittime di Schiavonia sono due pensionati 81enni di Limena e Monselice.

Coronavirus Veneto, contagio e vittime oggi

COVID-19 DIVIETI E RESTRIZIONI - TRACCIARE I CITTADINI CON LO SMARTPHONE?

Tracciamento dei movimenti attraverso i cellulari per limitare la diffusione del virus? Per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, «è un'ottima soluzione. Il problema è che siamo in un paese nel quale la limitazione della privacy e di libertà personale sono evocate a ogni piè sospinto. Ma siamo in emergenza, e ci vuole un provvedimento che ci legittimi a fare tutte queste attività» (LEGGI TUTTO)

I CLUSTER DEL VENETO del 18 marzo bollettino delle ore 17 (dati rapportati alla sera del 17 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 816 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +16

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 82 contagiati 0 (nessun nuovo caso positivo)

Treviso 617 contagiati +26

Venezia 451 contagiati +25

Verona 663 contagiati +37

Vicenza 420 contagiati +27

Belluno 150 contagiati +10

Rovigo 52 contagiati +19

Domicilio fuori Veneto 49 contagiati +1

Assegnazione in corso per 84 contagiati +9

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 691, In terapia intensiva sono 201

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 79 in area non critica, 27 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 6 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 80 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 27 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 93 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 23 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 1 pazienti, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 42 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 11 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 16 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 5 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 39 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 28 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 21 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 14 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 18 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 1 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 7 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 49 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 7 in area non critica, 19 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 41 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 14 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Coronavirus, cosa succede in Friuli Venezia Giulia

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. I casi positivi in Fvg registrati alle 17 di ieri, 17 marzo 2020, sono 394, così suddivisi: 177 a Trieste, 145 a Udine, 54 a Pordenone e 18 Gorizia. Lo riporta il Ministero della Salute (LEGGI TUTTO).

Coronavirus cosa succede in Trentino Alto-Adige

Con due nuovi decessi, oggi, 18 marzo, sono aumentate a 12 le persone morte per infezione da Sars-CoV-2 in Alto Adige. Le nuove vittime dell'infezione sono un paziente di 76 anni con patologie pregresse, morto ieri presso la stazione di isolamento dell'Ospedale di Vipiteno ed paziente morto nel reparto di geriatria dell'Ospedale di Bolzano. Aumenta anche il numero dei contagiati. Su 694 tamponi consegnati fino a questa mattina, sono 90 i test risultati positivi che porta a 383 il numero delle persone che hanno contratto l'infezione da coronavirus. Complessivamente sono stati effettuati finora 2.844 tamponi riferiti a 1.995 persone controllate. Attualmente sono ricoverate nelle strutture normali dell'Azienda sanitaria 118 persone infette

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

