Coronavirusm 2.629 contagi tra medici e infermieri. Al Cardarelli 249 in congedo

Coronavirus, emergenza medici e infermieri. Sono saliti a 2.629, ovvero l'8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati. Emerge da una rielaborazione della Fondazione Gimbe aggiornata su dati Iss. Un numero enorme, si fa notare, visto che «è una percentuale più che doppia rispetto alla coorte cinese». Sale intanto il numero dei medici che hanno perso la vita: sono morti a 57 anni il segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi e a 66 anni un medico manager che lavorava a Cremona.

All'ospedale Cardarelli di Napoli ci sono 249 operatori sanitari attualmente in malattia, come riporta “Il Fatto Quotidiano”. Lo annota Ciro Mauro, direttore del dipartimento emergenze del Cardarelli, il più grande nosocomio di Napoli, l'eccellenza del Sud: «249 operatori sanitari si trovano in malattia», nel pieno emergenza coronavirus.

Cremona, ospedale da campo. Sarà operativo da venerdì il primo ospedale da campo allestito in Italia per l'emergenza Coronavirus. Si tratta di quello in allestimento nel parcheggio dell'ospedale di Cremona, una delle zone più critiche per il contagio. Lo ha spiegato Kelly Suther, direttore sanitario della struttura messa a disposizione da Samaritan«s Purse. Dopodomani saranno operativi i primi posti letto per accogliere i pazienti Covid19. A regime la struttura, composta da 15 tende, avrà 60 posti letto, di cui 8 in terapia intensiva e 60 operatori fra medici di primo e secondo livello e sanitari.

«Come sempre nelle circostanze drammatiche emergono gli eroismi e le vigliaccherie dei singoli, fortunatamente sono decisamente di più i primi». Così in un tweet Walter Ricciardi, consulente per l'emergenza coronavirus del ministero della Salute, commenta la notizia. «Si nascondono dietro un certificato medico fasullo lasciando i colleghi da soli a lavorare», ha denunciato da Ciro Mauro, direttore del dipartimento Emergenze dell'azienda ospedaliera Cardarelli, su Facebook.



