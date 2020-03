Coronavirus, tracciare i movimenti dei cittadini attraverso i cellulari, Zaia: «Ottima idea»

Coronavirus Veneto. Tracciamento dei movimenti attraverso i cellulari per limitare la diffusione del virus? Per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, «è un'ottima soluzione. Il problema è che siamo in un paese nel quale la limitazione della privacy e di libertà personale sono evocate a ogni piè sospinto. Ma siamo in emergenza, e ci vuole un provvedimento che ci legittimi a fare tutte queste attività».

Coronavirus, in Lombardia check sulle celle telefoniche: nonostante i divieti, il 40% non resta a casa

Lo ha affermato Zaia, intervistato stamani a 24Mattino su Radio 24. «A noi - ha rivelato Zaia - hanno proposto dei software che sono stratosferici, però mi metto nei panni dei cittadini, e quindi bisogna che ci sia una legittimazione giuridica sennò poi va a finir male», ha concluso.

