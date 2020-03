Il sindaco chiede il supporto dell'Esercito: «E' il momento più critico, mai questi numeri»

VERONA - Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha chiesto al prefetto scaligero il supporto dell'Esercito per presidiare il territorio. «È una settimana sempre più critica, da quando è iniziata l'emergenza - osserva - stiamo vivendo il momento più difficile». Tra ieri sera e oggi a Verona si sono registrati altri 5 decessi, 7 nell'intera provincia. «Finora non abbiamo mai avuto numeri simili - ha spiegato Sboarina - negli ultimi due giorni ci sono stati ben 100 nuovi casi ogni 24 ore e i ricoveri in terapia intensiva da domenica sono triplicati». «Ci aspettavamo un aumento significativo dei contagi - ha aggiunto -, ma ora abbiamo superato anche Venezia e Treviso. Ecco perché dobbiamo mettere in campo tutte le risorse possibili per contenere l'epidemia».



Così Sboarina ha chiesto al prefetto Donato Cafagna l'intervento dell'Esercito: «Ho chiesto altri uomini per presidiare il territorio e assicurare il rispetto di tutti i provvedimenti. Ulteriori risorse da impiegare per controlli sempre più stringenti. I numeri dei contagi e dei ricoveri sono in continuo aumento, dobbiamo fare tutto il possibile per invertirne l'andamento». «Parallelamente - ha concluso -, lo sblocco dei fondi da parte del Governo ci consentirà di andare incontro alle esigenze del territorio. Tutte le misure prese a favore dell'amministrazione comunale sono per i cittadini, questi stanziamenti infatti saranno riversati sul territorio in servizi, incentivi e aiuti. Si tratta delle prime misure economiche, speriamo ne seguano altre per far fronte a questa emergenza che non è solo sanitaria».