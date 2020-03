Coronavirus in Veneto, Zaia: «Modelli confermati, le restrizioni non bastano: chiederemo al governo di inasprirle DIRETTA

Coronavirus in Veneto . Il presidente della Regione Luca Zaia fa il punto della situazione di oggi, 16 marzo 2020. I casi di contagio sono arrivati a 2.473, 227 in più rispetto a ieri. Due nuove vittime registrate a Treviso: la conta dei morti ha raggiunto le 70 persone (LEGGI IL BOLLETTINO). Luca Zaia punta il dito contro le passeggiate "collettive" : «Non deve crearsi l' effetto gregge , ed è quello che è accaduto, le foto le abbiamo viste tutti», per questo si dice disposto a chiedere un ulteriore giro di vite sui divieti.

Mascherine: 3 milioni bloccati in Cina

«Pensavamo di avere in mano una partita di 3 milioni di pezzi, adesso abbiamo saputo che dalla Cina è tutto bloccato. Con i respiratori stiamo andando bene, le macchine sono in consegna».

Sanificazione delle strade

«Sanificazione delle strade: noi suggeriamo di spargere acqua più varichina al 5% nelle strade dei comuni, abbiamo sentito anche la Coldiretti perché gli agricoltori hanno i macchinari per effettuare la sanificazione che non basta ma aiuta».

Tamponi: «Vogliamo arrivare a 11mila al giorno»

Abbiamo settemila persone in isolamento fiduciario, individuati grazie ai tamponi: ad oggi facciamo 3210 tamponi al giorno, vorriamo arrivare a farne 11mila al giorno. A questo si aggiungono le attività del professor Crisanti di Padova, che farà altri campioni a corredo dei nostri.



Coronavirus, inasprire i divieti: stop alle passeggiate collettive

«I nostri modelli vengono confermati giorno dopo giorno. Le restrizioni non bastano: ieri passeggiate collettive, iniziate in solitaria e poi diventate collettive. Questo non è isolamento. Io sono favorevole e chiederò al governo di poter fare ordinanze ordinanze ancora più restrittive». Il presidente della Regione mette in discussione anche lo sport all'aperto, fino ad oggi consentito. «Il decreto scade il 25 marzo, fino ad allora chiederemo più restrizioni, non per essere persecutori, perché sappiamo quale sarà la prospettiva nelle nostre terapie intensive ed ospedali».

Polemica con la scelta dell'Inghilterra

«Alcuni ci scrivono che non abbiamo capito niente, che è giusta la prospettiva dell'immunià di gregge: alla fine faremo la conta dei decessi».

