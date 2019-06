Festa delle finali Uisp al Gabrielli: le veronesi mettono k.o. le polesane

di Luca Crepaldi

I servizi completi sul Gazzettino di Rovigo in edicola domenica 9 giugno

ROVIGO. La grande festa delleallo stadio Gabrielli di Rovigo si trasforma in un'atroce delusione per le squadre polesane,. messe entrambe ko dalle rivali veronesiNella finale per ildella stagione numero 47 degli amatori festeggia l'Atzè Mena battendo 3-1 il Calto tre volte campione regionale. Nellail Piano di Ariano domina la gara, ma non riesce ad andare oltre .l'1-1 nei tempi regolamentari e ai rigori ha la meglio il Concamarise per 5-4.Dopo la promozione in serie A delun'altra soddisfazione, più piccola ma non meno inportante, per il calcio veronese.