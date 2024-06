Serie B, Venezia-Cremonese: dove vedere la finale di ritorno dei playoff, orario e probabili formazioni

Dopo lo 0-0 dell'andata allo Zini, Venezia e Cremonese si sfidano nell'ultimo atto dei playoff di Serie B. Domenica va in scena la finale di ritorno al Penzo, dove la squadra di Vanoli avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare la Serie A (per miglior piazzamento in regular season).

La Cremo di Stroppa, invece, dovrà necessariamente vincere al termine dei 90 minuti, non potendosi appellare a supplementari o rigori.

Orario

La finale playoff di ritorno tra Venezia e Cremonese andrà in scena domenica 2 giugno alle 20:30 allo stadio Pier Luigi Penzo.

Dove vederla in tv e streaming

Venezia-Cremonese sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Disponibile anche in streaming sull'app Dazn e Sky Go per smartphone, tablet e laptop.

Probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Bjarkason; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola; Coda, Vazquez. All. Stroppa.