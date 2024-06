Ha fatto notizia la terna arbitrale tutta al femminile per la prima volta nella serie A del calcio. Il basket ha fatto qualcosa di più: Silvia Marziali è stata eletta dagli addetti ai lavori arbitro dell'anno in serie A. Un premio che arriva «per le mie capacità in campo e che è un riconoscimento per tutte le donne che, come me, hanno la voglia e la tenacia di avere le opportunità giuste, senza differenze di genere», racconta con orgoglio. Una tenacia che da buona marchigiana, le sue origini sono di Fermo, anche se è nata a Brescia, mostra anche fuori dal rettangolo di gioco, da ufficiale medico dell'Aeronautica militare: servizio che le è valso la Stella d'Oro al merito sportivo.



Marziali, nel 2024 si deve ancora parlare di "gender gap", anche nello sport. Come lo giudica come donna e poi come arbitro in uno sport che ha ancora una centralità molto maschile?

«Il primo presupposto, secondo me, è che l'eguaglianza lavorativa non esiste in generale, maschio con maschio e donna con donna. Nel mondo militare, che è il mio ambito lavorativo, c'è più rispetto dei ruoli e dei gradi, in abito civile forse le diseguaglianze sono maggiori. Più che differenze, vorrei parlare di opportunità, di uguaglianza nell'essere valutati nel lavoro espresso tra una donna e un uomo. In una grande azienda all'estero le condizioni per una donna sono molto più flessibili, in Italia siamo ancora legati al passato. Bisogna combattere il pregiudizio, è necessario che qualcuno porti avanti una politica di sensibilizzazione. Non si tratta di femminismo, ma avere diritti e uguaglianze e stesse opportunità, dimostrando di essere all'altezza e capace di meritarlo».



Il premio come miglior arbitro dell'anno è un premio ovviamente per il suo operato, ma anche un po' per le donne.

«È un premio che per me è stata una grande sorpresa e mi ha fatto ancora più piacere che ad assegnarmelo siano stati gli stessi addetti ai lavori. Lo vedo come un grande riconoscimento per il mio lavoro in campo e un incoraggiamento e segno di accoglienza della persona e del mio genere e dell'arbitro che sono. Il basket, e lo sport in generale, non è più esclusivamente maschile, ora vedere una donna, anche vincente, non è più motivo di scalpore. Le finali scudetto di pallacanestro femminile tra Venezia e Schio hanno avuto maggiore visibilità. Il girone di Euro 2025 Women che si giocherà a Bologna sarà un ulteriore passo per dimostrare che in Italia la pallacanestro femminile esiste ed è in salute. Anche grazie ad atlete di livello internazionale».

Eppure lei è il primo arbitro donna in serie A dopo oltre 30 anni. Non è cambiato molto, almeno nel numero di fichietti ai massimi livelli

«Rispetto alle altre nazioni siamo arrivate più tardi, come presenza femminile nell'arbitraggio. C'è stata qualcuna prima di me, ma non sono arrivate fino alla serie A. Per me è stato un lungo percorso dal 2010 in un gruppo che ha permesso uno sviluppo costante mio e di altre ragazze che ora sono arrivate in A2, altre quattro sono in serie B e altri prospetti interessanti stanno arrivando dalle categorie inferiori: cominciamo ad essere un movimento».



Fuori dal campo, lei è un ufficiale medico dell'Aeronautica militare. Come è riuscita a conciliare le due attività?

«Il sogno della medicina è nato fin da piccola, la pallacanestro è stata però la mia prima passione e a Porto San Giorgio ho iniziato a giocare, poi ad arbitrare. Gestire entrambe le cose è difficile, per arbitrare utilizzo molte delle mie ferie, per esempio sarò in Messico a metà luglio per i Mondiali Under 17 femminili, ma riesco per ora con sacrificio a far conciliare lavoro e passione».

Ha ricevuto la Stella d'oro al merito sportivo dal presidente Malagò per il suo impegno nei mesi del Covid. Ci racconta quel periodo?

«Un riconoscimento meraviglioso, io quella medaglia la indosso con orgoglio sulla divisa. Sono stati due anni difficilissimi, mi hanno messo alla prova profondamente come persona: vedere così tanta gente morire in corsia è qualcosa che ti segna in profondità e che ti cambia. Oggi sembra non sia successo niente, io la certezza di quello che è accaduto la posso testimoniare con la mia esperienza sul campo in terapia sub intensiva».



Come è Silvia Marziali nella vita privata? Cosa le piace fare?

«Mi piace molto leggere. Adoro Cesare Pavese, ora sto leggendo Sostiene Pereira, ma non riesco a finirlo, ho apprezzato ultimamente una raccolta di poesie di Rupi Kaur, una giovane poetessa che dà voce all'amore, al dolore e alla rinascita. Mi piace cucinare, soprattutto dolci. Ho fatto corsi di pasticceria francese e ogni volta che vado a cena da amici o invito qualcuno il dolce lo preparo io. Mi piace anche camminare, soprattutto a Roma quando posso. I miei gusti musicali sono molto variegati: diciamo che ho una preferenza per l'indie italiano, ma prima delle partite mi carico con musica più forte, come un qualsiasi giocatore».



Cosa vorrebbe dire ad una ragazza che vuole diventare arbitro?

«La soddisfazione è che non mi scrivono per i complimenti o chiedere consigli solo ragazze. A tutti e tutte dico che arbitrare deve essere innanzitutto un divertimento, ma ci deve anche essere preparazione fisica, tecnica e soprattutto mentale. Purtroppo dagli spalti molti ancora insultano: credo però che in questo caso il gender c'entri poco. Insultano la divisa di arbitro più che la persona che sei. Per le ragazze è ancora più difficile, forse, accettare questo malcostume, ma le abitre devono avere la forza di non pensarci, concentrarsi e farsi valere. Io sono andata avanti, loro possono farlo».