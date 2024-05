Serie B, Cremonese-Venezia: oggi il primo atto della finale playoff. Le probabili formazioni

Per la terza promozione in Serie A, dopo Parma e Como, va in scena oggi, giovedì 30 maggio, allo stadio Zini di Cremona alle ore 20.30, la gara d’andata della finale dei playoff tra Cremonese e Venezia (domenica 2 giugno il ritorno al Penzo sempre alle 20.30). In caso di parità tra andata e ritorno viene promosso il Venezia come squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari né rigori. Arbitra l’internazionale Colombo di Como (al Var Di Paolo), che in questi spareggi ha già diretto Palermo-Sampdoria finita 2-0 per i rosanero. Per la nona volta su 19 la finale sarà tra la terza e la quarta, ovvero il Venezia che nella doppia semifinale ha eliminato il Palermo battuto due volte e la Cremonese che ha escluso la rivelazione neopromossa Catanzaro.

Le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2)

Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda.

All. Stroppa.

Venezia (3-5-2)

Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

Le finali playoff precedenti

Prima della coppia Venezia e Cremonese ci sono state Pisa e Monza nel 2021-2022, Frosinone e Palermo nel 2017-2018, Latina e Cesena nel 2013-2014. In precedenza, ma con i playoff non ancora allargati alle prime otto, ci sono state anche Livorno ed Empoli nel 2012-2013, Livorno e Brescia nel 2008-2009, Lecce e Albinoleffe nel 2007-2008, Torino e Mantova nel 2005-2006, Torino e Perugia nel 2004-2005. In cinque occasioni, invece, la finale non ha visto in campo né la terza né la quarta (l’ultima volta nel 2020-2021 tra il Venezia quinto e il Cittadella sesto. Nei 10 playoff allargati alle prime 8, solo 2 volte hanno vinto le terze: hanno sfruttato il miglior piazzamento il Frosinone nel 2017-2018 e lo Spezia nel 2019-2020. Quattro sono state le quarte che hanno centrato la A e 4 volte sono state promosse le quinte (nel 2011-2012 c’è riuscita da ultima della griglia la Sampdoria di Beppe Iachini).

Quanti duelli

Paolo Vanoli vuole giocarsela e viene dato sicuro partente da Venezia per andare al Torino, mentre il futuro di Giovanni Stroppa è tutto da scoprire legandosi a quello dei grigiorossi. In campionato i due scontri diretti sono finiti 1-0 a Cremona il 9 dicembre e 2-1 al Penzo il 26 aprile. Il duello è tra il lagunare ex vice di Antonio Conte, che in ogni caso potrebbe allenare in A, e lo specialista della Cremonese che la B l’ha già vinta con Crotone e Monza. Sfida anche tra superbomber: il capocannoniere Joel Pohjanpalo e Massimo Coda, il primo e il quarto della classifica cannonieri di questo torneo che ha visto solo 3 attaccanti in doppia cifra. Il finlandese ha raggiunto quota 22 gol e Massimo Coda a 16 come Casiraghi del Sudtirol. Nelle file dei lagunari, dopo i 33 gol della coppia Pohjampalo-Gytkjaer, ci sono le 7 reti di Busio, mentre nella Cremonese alle spalle di Coda ci sono i centrocampisti Castagnetti, Collocolo e Pickel. Il centravanti dei veneziani ha portato a Vanoli 16 punti (0,72 per ogni rete) e la punta grigiorossa ne ha assicurati 18 a Stroppa. Nelle due semifinali Pohjanpalo è rimasto a secco, di contro Coda ha realizzato uno dei 6 gol segnati al Catanzaro e sono ora 4 le sue reti nelle 8 presenze agli spareggi di B. Il suo totale è arrivato a quota 131 in 289 presenze, trovandosi a sole 4 lunghezze dal podio dei bomber della cadetteria: Stefan Schwoch e Andrea Caracciolo si dividono con 135 la seconda posizione alle spalle di Daniele Cacia (136). Nella rosa della Cremonese c’è anche un altro cannoniere di razza: Daniel Ciofani nelle sue 282 gare tra i cadetti vanta 77 reti segnate con Frosinone, Cremonese, Gubbio e Pescara.

Profondo Nord

Veneto contro Lombardia, le due regioni simbolo dei playoff. Con questa del Venezia diventano 17 le partecipazioni di una squadra veneta ai playoff mentre la Lombardia con la Cremonese è salita a 14, distanziando ancora di più l’Emilia Romagna che è terza con 10. In questa classifica delle regioni presenti almeno una volta ai playoff di B, mancano all’appello soltanto la Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta. Se il Veneto comanda tra le regioni, è una lombarda la squadra che vanta più partecipazioni ai playoff (il Brescia con 7). Le rondinelle hanno staccato lo Spezia e il Cittadella ferme a 6. Per il Venezia questo è il quarto playoff. La regione con più promozioni in Serie A è il Piemonte che è l’unica a quota 3 con le 2 vittorie del Torino, nel 2005 (poi revocato) e nel 2006, e quella del Novara nel 2011.