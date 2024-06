ROVIGO - Dal 2021 al 2022 il Polesine ha perso quasi mille residenti a causa soprattutto, del crollo delle nascite rispetto a una popolazione che diventa sempre più anziana. Per dire, a fronte di 15 decessi ogni mille abitanti, nascono “solo” 5 bambini. A fotografare la situazione sono i dati del Censimento Istat al 31 dicembre 2022 secondo i quali la popolazione residente risultava di 227.941 unità con un calo di 961 residenti rispetto al 31 dicembre 2021 (meno 0,4%). Un calo frutto dei valori negativi del saldo naturale e dell’aggiustamento statistico, compensati dai valori positivi del saldo migratorio interno e con l’estero.



LA FOTOGRAFIA



In provincia di Rovigo risiede il 4,7% degli abitanti della regione (sono 4.849.553 in Veneto: più 1.808 dal 2021 al 2022) e i numeri sono decisamente diversi da quelli delle province di Padova e Verona dove risiede quasi due quinti della popolazione (38,3%); le due province sono, del resto, le sole a superare i 900mila residenti. Così, nel quadro delle province, a fronte di Verona, che è aumentata di 1.632 residenti e Venezia ne ha persi 1.021, Rovigo 961 e Belluno 571. In termini negativi, Rovigo registra, insieme a Belluno, le diminuzioni maggiori: rispettivamente il -0,45 e il meno 0,3%.

Quanto alla composizione, al 31 dicembre 2022 la popolazione polesana risultava per il 51% femminile (le donne sono il 50,9% in regione), grazie anche alla loro maggiore longevità: su 227.941 residenti in Polesine a fine 2022 le donne erano 116.284 (116.964 nel 2021) e i maschi 111.657 (111.938 nel 2021).

Continua inesorabile il calo demografico. Nella provincia di Rovigo, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità con un eccesso di decessi rispetto alle nascite.

A fine 2022, secondo il censimento Istat, in Veneto i nati sono stati 31.754 (rispetto ai 43mila di inizio millennio) con 1.045 nascite in meno nel 2022 rispetto al 2021. In provincia di Rovigo il tasso di natalità è fermo a 5,1 ogni mille abitanti (la media nazionale è 6,7 ogni mille abitanti) mentre quello di mortalità è di 15 ogni mille abitanti. A livello provinciale quasi tutte le province presentano un decremento intorno ai due punti decimali, solo Rovigo risulta stabile.

La mortalità in Veneto è inferiore alla media nazionale (12,1 morti ogni mille abitanti) e si attesta all’11,4 per mille nel 2022 (dall’11,0 dell’anno precedente): i valori provinciali variano dal 10,5 per mille di Treviso al 15 per mille di Rovigo; l’aumento più consistente si registra a Belluno, che con un tasso pari al 14,2 per mille si è riavvicinata al valore del 2020 (14,1 per mille). In regione, il numero dei morti è cresciuto di 1957 unità, in linea con il progressivo invecchiamento della popolazione. Il numero più elevato di decessi si è registrato nei mesi più rigidi, gennaio e dicembre, e nel mese di luglio (15.813 decessi in Veneto: il 28,5% del totale).

Notizie negative anche riguardo all’età media della popolazione residente, che si è innalzata rispetto al 2021 da 46,4 a 46,6 anni. Verona e Vicenza sono le province più giovani (rispettivamente 45,7 e 45,9), Rovigo e Belluno quelle più anziane (49,1 e 48,7 anni).



STRANIERI



La popolazione straniera in Veneto, al 31 dicembre 2022, ammonta a 498.127 persone (+5.008 rispetto al 2021), il 9,7% degli stranieri residenti in Italia: quasi il 60% è residente nelle tre province di Verona (22,3%), Padova (19,4%) e Treviso (18,0%), appena il 6,4% in quelle di Rovigo e Belluno.

Segnali positivi si rilevano anche nel 2022 per i movimenti migratori internazionali. La differenza tra entrate e uscite con l’estero restituisce un saldo migratorio netto positivo in tutte le province, pari a poco più di 18mila unità a livello regionale. Il tasso migratorio con l’estero (3,8 per mille) si mantiene sotto la media nazionale (4,4): è in crescita in tutte le province rispetto al 2021, in particolare a Vicenza, Treviso e Belluno; oscilla tra il 3,2 per mille di Padova e il 4,6 per mille di Rovigo. In Polesine gli stranieri risultavano 8,7% dei residenti: 19.912 (più 3,6% dal 2021 al 2022).