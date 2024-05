Cremonese-Venezia: dove vedere la finale playoff di Serie B, orario e probabili formazioni

I playoff di Serie B sono vicini a dare il loro verdetto con le finali pronte a cominciare e a infiammare gli ultimi giorni della corsa alla massima serie. Dopo le sfide dei giorni precedenti, Cremonese e Venezia si sfidano nell'ultimo doppio atto della stagione. Andata e ritorno, verso il paradiso o verso l'inferno, 180 minuti per unirsi a Como e Parma che salgono tra le grandi squadre della Serie A. Le due squadre, rispettivamente terza e quarta, hanno sconfitto nei precedenti incontri Palermo e Catanzaro.

Dove vedere Cremonese-Venezia

Cremonese-Venezia è disponibile in diretta televisiva su Dazn e su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Inoltre, la sfida che si terrà allo Zini di Cremona è visibile anche in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

L'orario e quando giocano la finale playoff Serie B

Cremonese-Venezia è la finale di andata per i playoff di Serie B e si tiene giovedì 30 maggio. Il fischio di inizio per la partita, che deciderà i primi 90 minuti della sfida, ci sarà alle 20.30 con la partita che comincia a quell'ora.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Antov; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.