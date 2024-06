Venezia, sale la tensione: tutto pronto per l'assalto alla Serie A. Mister Vanoli: «Stasera dobbiamo fare fuoco e fiamme con l'energia dei nostri tifosi»

VENEZIA - È il giorno del giudizio, aspettando la notte più attesa e sicuramente più lunga. Ore 20.30, in uno stadio Penzo tutto esaurito con più di 11mila tifosi c'è solo l'ultimo gradino chiamato Cremonese, a separare il Venezia dal ritorno in quella Serie A riassaporata e subito salutata due stagioni fa, dopo averla riconquistata a sorpresa tre primavere or sono.

Nessuno l'aveva richiesta e nessuno se l'aspettava, il team arancioneroverde però è lì, a giocarsi il paradiso del calcio nostrano, dopo essersi fatto sfuggire la promozione diretta all'ultima giornata di regular season a La Spezia, nonostante un campionato da ben 70 punti eppure di poco inferiore rispetto a Parma e Como.

SINFONIA

All'orchestra di Paolo Vanoli manca l'ultimo capolavoro, per realizzare il quale basterà non perdere contro un avversario lui sì costruito per non fallire l'immediata risalita in A costretto solo a vincere, quindi potenzialmente ad osare ea prendersi dei rischi.

«Mister Arrigo Sacchi una volta (ai tempi di Vanoli alla guida delle nazionali giovanili, ndr) mi ha detto che bisogna essere come un'orchestra il flashback del tecnico lagunare prima dell'ultima rifinitura, nel tardo pomeriggio di ieri al Penzo nella quale tutti Devono essere in grado di suonare lo stesso spartito. Bene, se è così allora possiamo dire ci manchi solo l'ultima sinfonia e, per renderla ancora più perfetta, chi subentra deve dimostrare di essere ancora più bravo».

Banale tuttavia è inevitabile sottolinearlo. Il Venezia dovrà evitare a tutti i costi di ritrovarsi in svantaggio, come successo 15 volte in 42 gare stagionali che l'hanno visto rimettersi in carreggiata 9 volte. Da valutare le residue forze fisiche e nervose dei "quasi eroi", compreso un Pohjanpalo a secco da quattro gare dopo aver realizzato 22 reti che prima del fischio d'inizio verrà premiato dal presidente della Lega B Mauro Balata con il "Pablito" dedicato al ricordo dell'icona italiana Paolo Rossi.

«I ragazzi sono stati eccezionali tutto l'anno, anche nella finale di andata (affrontata con 8 diffidati, ndr) non prendendo ammonizioni rimarca Vanoli data la grande motivazione di non volersi perdere l'occasione di vivere, davanti alla nostra gente, un appuntamento tanto importante com'è quello odierno. Stasera dobbiamo fare fuoco e fiamme, l'energia la riceveremo dai nostri tifosi».

DETTAGLI

«Sono d'accordo con Carlo Ancelotti altra citazione del 52enne varesino quando dice che le finali le vince la squadra più brava, non necessariamente quella più forte. A volte i dettagli fanno la differenza, in questa finale-playoff ci sono le due squadre migliori che si potessero affrontare. Ogni singolo può fare la differenza, di solito dietro ai trionfi possono esserci grandi sorprese. Speriamo che anche per noi possa essere così, giochiamo in casa nostra e sono convinto che con l'ambiente metteranno timore agli altri, questo il nostro vantaggio, non i due risultati su tre».

A livello di formazione l'unico dubbio sembrerebbe Zampano-Bjarkason come quinto di sinistra nel 3-5-2, o al limite anche per il terzo centrocampista tra Lella e Ellertsson. Si aspetta sorprese nella Cremonese?

«Ormai non credo, ogni allenatore ha la sua idea, l'imprevedibilità deriverà dal campo e dal trascorrere del tempo. Dovremo essere bravi a capire i momenti, la Cremonese ha la fortuna di avere in panchina 10 giocatori forti che sanno come vincere, noi comunque non siamo inferiori».

Come sarà la notte prima dell'ultimo esame di Vanoli?

«Di solito dormo, non ci sono riuscito finora, ma mi auguro di riposare. L'allenatore deve preparare tutto, del resto in queste finali devono essere i ragazzi a godersi questa atmosfera. Forse non sembra ma io sono credente - la sua confidenza . Quando faccio il segno della croce penso ai miei familiari e a me stesso, spero che il Signore mi dia la salute che auguro a tutti perché è tutto, a differenza dei soldi».