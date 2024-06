ROVIGO - La letteratura può «insegnare ad affinare lo sguardo, guardando oltre», come mostra il personaggio del principe Andrej in "Guerra e pace". Insegna anche che "Correre ti cambia (la vita)": lo spiegano (da autentici "runlovers") Sandro Siviero e il rodigino Martino Pietropoli. E ancora, nel nuovo libro di Giovanni Boniolo, "L'educazione liberale. Le arti del Trivio per il XXI secolo", fa trovare nuove consapevolezze partendo dal passato "per guardare al futuro". Proprio come diceva Luigi Einaudi. Perché il filosofo della scienza ex presidente dell'Accademia dei Concordi ci insegna, ad esempio, che l'intelligenza artificiale è una pura questione di "statistica e calcolo delle probabilità": due discipline che oggi sono indispensabili per ragionare, come nel Medioevo lo erano le regole logiche e la pratica argomentativa tra le materie del trivio.

A Rovigoracconta 2024, sabato 1° giugno con tre polesani protagonisti (dopo Martino Pietropoli e Giovanni Boniolo è stato il turno di Sonia Aggio con il romanzo candidato al Premio Strega "Nella stanza dell'imperatore"), si sono visti tra gli ospiti principali il maestro del noir Massimo Carlotto, lo psichiatra di fama internazionale Vittorino Andreoli, il professore "che parla ai giovani con rara efficacia" Enrico Galiano, la sociolinguista Vera Gheno e poi, in un sabato sera "da urlo", lo spettacolo-reading con Guido Catalano "Cosa fanno le femmine in bagno" e, in chiusura, Vincenzo Schettini. Che nei ritratti degli scienziati più geniali della storia, da Leonardo da Vinci a Stephen Hawking, racconta la loro influenza sulla storia umana. Sono personalità eccezionali, e "influencer" della propria epoca. Ma non secondo i tool per analisi social.

GLI INFLUENCER

E così l'invito che lancia online @ilprofessorx, vale a dire Guendalina Middei, ieri in Pescheria nuova con il suo "Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera", è chiedersi: "Perché la gente ha bisogno che una Ferragni o un'altra tizia famosa gli dica come vestirsi, cosa mangiare, dove andare in vacanza?". Se si comincia dal vestito e si arriva al pandoro, che succede poi davanti alle vere scelte, quando nella vita serve tracciare il proprio percorso e magari cambiare prospettiva? Middei nel suo libro reinterpreta pagine classiche ma di grande modernità. E cita il principe Andrej, che steso sul campo di battaglia di Austerlitz si sorprende a pensare di non aver mai guardato prima il cielo, "così alto, così ampio, così luminoso". Il punto, insomma, è scegliere da soli. E riprendersi la fatica di pensare. Come? Anche correndo si impara: «Correndo si inizia a ragionare passo dopo passo: la corsa fa godere ogni metro che fai, e ti fa comprendere quanto è importante la fatica per arrivare a un risultato», hanno detto ieri ai giardini di piazza Matteotti i runlovers Sandro Siviero e Martino Pietropoli, spiegando perché "Correre ti cambia (la vita)".



L’IDEUZZA

Nella "società degli influencer, dove influenzare è diventato più importante di far ragionare, dove una foto ha più potere di un pensiero costruttivo e un like conta più di un ragionamento", ha ribadito ieri con un post su Facebook Guendalina Middei, ecco allora che arriva salvifica «l'ideuzza» - parola sua - che Giovanni Boniolo propone nel suo nuovo libro. Contiene infatti una proposta che fa la "revisione" alle tre arti che nel medioevo facevano ragionare bene (logica), parlare bene (retorica) e scrivere bene (grammatica). Oggi servono «metodologia, capacità di ragionare, calcolo delle probabilità e competenze in Statistica», ha spiegato Boniolo a palazzo Roncale: sono il trivio moderno e l'incrocio da dove partire verso "il perenne tentare e sperimentare che è la ragione del vivere". L'intelletto, infatti, da queste basi e dallo studio si educa poi in autonomia, con l'inventività personale e anche con l'appropriarsi di invenzioni altrui, per utilizzarle secondo le proprie misure. Si dice l'abbia fatto pure Leonardo, per l'Uomo Vitruviano e per i suoi disegni di ingegneria, se fossero davvero l'evoluzione che diede il suo genio, o la sua versione tridimensionale, di disegni arrivati a Venezia nel 1434 con una flotta cinese.

VENERDÌ SERA

Venerdì sera in piazza Vittorio Emanuele II, nella prima giornata di Rovigoracconta 2024, "le altalene" di Mauro Corona hanno oscillato tra risate e lacrime. Poi, sul palco in piazza Garibaldi con "Cara Giulia", ha lasciato emozioni forti la testimonianza di Gino Cecchettin: in dialogo con Marco Franzoso, ha commosso il pubblico esortando a riconoscere i campanelli d'allarme delle relazioni tossiche, a parlarne esprimendo ogni preoccupazione, soprattutto quando in una coppia l'asimmetria prende il sopravvento su responsabilità e armonia. Il pensiero, così, è andato a tutte le ragazze che si potranno salvare grazie alle riflessioni del padre di Giulia Cecchettin. In piazza Vittorio Emanuele II, poi, Roby Facchinetti, con grandissima generosità verso un pubblico affezionatissimo, si è lasciato andare a ricordi e rimpianti rivivendo i momenti più significativi della sua vita privata e pubblica, tra una citazione e l'altra delle canzoni dei Pooh.

Oggi, domenica 2 giugno, giornata conclusiva del festival con Jennifer Guerra, Annamaria testa, Sergio Rizzo, Matteo Righetto, Cathy La Torre, Vito Mancuso (chiusura alle 19,30) e tanti altri autori.