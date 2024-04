ADRIA (ROVIGO) - Palazzo Tassoni si riaffida alle associazioni calcistiche frazionali per lo sfalcio e la cura del verde nei paesi. Sopite le polemiche degli anni scorsi, quando l'amministrazione comunale non aveva più messo a disposizione fondi per queste operazioni (con il compenso ricavato dallo sfalcio erba Ca' Emo, Baricetta e Bellombra riuscivano a coprire parte delle spese delle utenze) con il ritorno dell 'amministrazione Barbujani si ritorna all'antico. «Abbiamo esaminato - spiega l'assessore al bilancio e all'associazionismo Federico Simoni - diversi aspetti della vicenda. È innanzitutto nostra intenzione rinnovare le convenzioni con queste tre realtà sino al 31 agosto 2027, in quanto si tratta di impianti sportivi privi di rilevanza economica».

CURA DEGLI IMPIANTI

La gestione alle associazioni sportive frazionali rappresenta di fatto per l'esecutivo Barbujani IV l'unica opzione per garantire l'apertura degli impianti e garantire la continuità delle attività sportive nei paesi visti che Ca' Emo, Bellombra e Baricetta rappresentano le sole realtà associative dedite al calcio nelle rispettive frazioni. «Grazie ad esse - prosegue Simoni - si genera un importante momento aggregativo per l'intera comunità locale, di promozione dello sport e di crescita per i giovani attraverso lo sport stesso. Negli scorsi anni inoltre le tre società hanno provveduto, con scrupolo, alla cura dell'impianto sportivo ed in particolare del verde, garantendo il decoro dell'area tanto che a marzo abbiamo chiesto la loro disponibilità ad effettuare gli interventi di cura nel verde anche nelle aree limitrofe all'impianto sportivo».

Baricetta si è resa disponibile provvedere allo sfalcio dell'erba e alla cura del verde della frazione su circa 24mila metri quadrati. Analoga disponibilità è pervenuta da Bellombra, che curerà 5.700 metri quadrati, mentre Ca' Emo si prenderà cura di circa 6mila metri quadrati. «Le tre realtà - commenta Simoni - garantiranno almeno sei interventi di sfalcio e assicureranno un'adeguata manutenzione del verde nelle frazioni. Le condizioni climatiche degli ultimi anni hanno determinato un allungamento del periodo in cui è necessario intervenire, e la presenza delle associazioni sul territorio garantirà interventi tempestivi così da assicurare non solo il decoro delle aree verdi, ma anche la sicurezza della circolazione stradale».

TRE FRAZIONI E TRE CLUB

Ca' Emo, Baricetta e Bellombra impiegheranno le attrezzature di loro proprietà e durante le operazioni utilizzeranno i dispositivi idonei per garantire la sicurezza degli operatori. Si muniranno inoltre di una adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a cose e persone che potrebbero verificarsi in occasione degli interventi di manutenzione del verde. Dovranno infine garantire a coloro che effettueranno le operazioni di sfalcio una adeguata formazione in tema di sicurezza. «A fronte di tutto questo - conclude Simoni- era giusto prevedere l'erogazione di un contributo a favore delle tre associazioni, a sostegno delle spese sostenute, tenendo conto delle premesse e dell'estensione delle aree oggetto dell'intervento. Baricetta otterrà 11.750 euro, Bellombra di 2.800 e Ca' Emo di 2.950. Sarà erogato in due tranche. La prima, pari al 30 per cento, entro fine giugno. la restante entro fine anno. Questi interventi sono supplementari e funzionalmente connessi alla prestazione originaria ossia la gestione dell'impianto sportivo, trattandosi di aree sussidiarie".