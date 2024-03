TREVISO - Le troppe potature sbagliate, le tante capitozzature che si vedono un po’ ovunque in questi giorni produrranno un solo risultato: centinaia di alberi instabili, a rischio caduta alla prima ondata di mal tempo. «L’effetto sarà questo - osserva Renzo Trevisin, presidente dell’Ordine provinciale degli Agronomi e Forestali - magari non immediatamente perché la capitozzatura ha inevitabilmente eliminato le fronde e quindi limitato la resistenza al vento. Ma poi quegli alberi avranno rami più deboli, ancoraggi al suolo meno stabili e molte più possibilità ammalarsi per via dei parassiti che si introdurranno nelle ferite procurate dai tagli. E questa situazione avviene perché, troppo spesso, la gestione degli alberi nei comuni viene fatta da personale non specializzato. Si trovano quasi sempre geometri, ingegneri, architetti. Tutta gente preparata nel loro campo, ma non del mestiere».



I NODI

Ma la capitozzatura ha vari padri. Oltre che alla mancanza di figure professionali all’altezza, spesso ci sono motivazioni più economiche: «Dipende da come sono stati fatti i bandi - continua Trevisin - se metti poche prescrizioni è evidente che si va a spendere di meno. Molto spesso vengono fatti questi ragionamenti. Ma il risparmio che si ottiene sul momento, lo si perde poi sul lungo periodo quando l’albero diventa progressivamente meno stabile e cade per l’evento climatico più intenso. Come ordine andremo a parlare di queste problematiche all’associazione Comune della Marca Trevigiana. La cura del patrimonio verde richiede preparazione e conoscenza, a partire dalle specie arboree che si fanno a piantare e che devono essere adeguate a terreno e condizioni climatiche». Le critiche di Trevisin vengono però rispedite al mittente dal vicesindaco di Treviso Alessandro Manera: «Noi abbiamo un contratto con Contarina che vieta le capitozzature - premette - possono essere effettuate solo su autorizzazione di un agronomo, collega quindi di Trevisin, e solo per piante malate per cui l’alternativa sarebbe l’abbattimento. Molto spesso questo tipo di potatura è l’ultima possibilità di salvarle. Ma sono casi estremi. Le capitozzature possono essere fatte da privati ma, essendo vietate dal nostro regolamento, vengono sanzionate».



L’ACCUSA

Ma l’allarme per tagli e potature riguarda tutta la provincia. A Villorba sta alimentando polemiche a non finire il taglio degli alberi nel giardino della scuola elementare di Catena. «Al rientro dalle vacanze di Carnevale un'amara sorpresa - denuncia il comitato Alberi Urlanti - nel giardino retrostante la scuola sono stati tagliati tutti gli alberi. Le maestre non erano state minimamente avvisate e i bambini sono rimasti traumatizzati. Alberi ad alto fusto che venivano utilizzati per attività didattiche all'aperto durante la bella stagione e a cui i bambini erano molto affezionati. Motivazione ufficiale: costruzione della nuova mensa. Si sarebbero potute trovare soluzioni senza abbattere alcun albero. Ma nessuno all'interno della scuola è stato avvisato o coinvolto. Grazie al Comune di Villorba per questo scempio e per il modus operandi».