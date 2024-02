ADRIA (ROVIGO) - Corso Vittorio Emanuele sud cambia volto. Ai nastri di partenza l'istituzione della disciplina temporanea e sperimentale di senso unico, con stalli di sosta nel tratto compreso tra via Brollo e corso Mazzini. Il segmento è chiuso al traffico dal luglio del 2008, eccetto che per i velocipedi, per carico e scarico mezzi, per le unità delle forze dell'ordine, sanitarie e di Ecoambiente. «Per la rivitalizzazione del centro storico - spiega l'assessore alla viabilità Giorgio D'Angelo, che ha portato la proposta in giunta, dopo che progettualità aveva ottenuto il parere favorevole del settore Lavori pubblici - abbiamo ritenuto necessario riaprire al traffico il tratto di corso compreso tra via Brollo e il Mazzini». Il sindaco Massimo Barbujani quest'estate aveva definito il tratto "via delle Botteghe oscure".

LE DISPOSIZIONI



Il ripristino del senso unico con direzione di marcia da via Brollo verso corso Mazzini sarà operativo, una volta che saranno effettuati alcuni lavori, nella sola fascia oraria dalle 8 alle 19 e per sei mesi. Sarà invece obbligatoria la svolta a sinistra all'intersezione di corso Vittorio Emanuele II con via Brollo, nella fascia oraria dalle 19 alle 8 del giorno successivo, per i veicoli che provengono da corso Vittorio Emanuele II con direzione corso Mazzini. «Verrà - spiega D'Angelo - effettuata un'unica canalizzazione all'intersezione fra corso Vittorio Emanuele II e il Mazzini, valida per entrambe le direzioni di marcia». Nel tratto in questione, anche per l'assenza di marciapiedi, non si potranno superare i 30 chilometri orari. Cambierà anche la disposizione di alcuni stalli. Ne sarà istituito uno per persone con disabilità in corso Vittorio Emanuele II dal civico 161 al civico 165; dal civico 165 al 167 verrà ricavata un'area riservata al carico e scarico merci con limitazione a 30 minuti. Quattro stalli saranno disegnati dal civico 169 al civico 179 con limitazione di tempo a 60 minuti. In zona, per questione di visibilità all'incrocio, verranno giocoforza soppressi alcuni spazi di sosta come quello in corso Mazzini, lato Bancadria Colli Euganei, o in corso Mazzini, lato bar Cristallino.



«Dovrà essere garantita, in tutta la lunghezza della carreggiata di corso Vittorio Emanuele II, nel tratto tra via Brollo e corso Mazzini, una larghezza non inferiore a 3 metri. Saranno inoltre posizionate apposite barriere para-pedoni a protezione di coloro che transitano sui marciapiedi, da ambo i lati. Le modifiche alla viabilità avranno carattere sperimentale per sei mesi dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della successiva ordinanza di esecuzione del Comando di Polizia locale».



DIVIETO IN CORSO GARIBALDI



Sempre a proposito di viabilità, in corso Garibaldi, diventerà operativo da lunedì, e sarà in vigore fino al 26 aprile, al fine di permettere i lavori della rigenerazione urbana di Borgo Canareggio, il divieto di sosta, dal civico 42, (edificio delle Poste) all'incrocio con via Umberto I, lato sud. Il divieto, con rimozione forzata, sarà in vigore per tutte le 24 ore.