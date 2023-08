ADRIA (ROVIGO) - Per una volta sorridono gli automobilisti e a piangere sono le casse dell'Amministrazione comunale di Adria. Nel mese di giugno, data dell'ultimo report reso noto da palazzo Tassoni, il Comando della Polizia locale di corso Mazzini ha staccato sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada per "soli" 38.013,843 euro.

Considerata la possibilità per gli automobilisti di pagare la sanzione entro cinque giorni, usufruendo di uno sconto del 30 per cento, ma con un minore incasso per l'Amministrazione comunale di 4.558 euro, l'importo delle sanzioni scende a 33.455,34, di cui 19.620,84 euro per violazione dei limiti di velocità rilevati con i 4 autovelox fissi presenti sul territorio della comunità del Groto e 13.834,50 per mancata segnalazione delle generalità di colui che era alla guida del mezzo sanzionato. Una cifra ben distante dalle medie mensili dei mesi scorsi che superavano anche i centomila euro.

Conducenti più disciplinati

Questa volta dunque gli utenti della strada sono stati più disciplinati e gli autovelox in funzione sul territorio, installati per placare gli spiriti di chi ama andare troppo veloce, ovvero le quattro postazioni fisse, una per ogni senso di marcia, presenti sulla strada provinciale 45, Adria-Loreo, e lungo la strada regionale 516 Piovese, Adria - Cavarzere, non si sono dimostrati degli autentici bancomat pronto cassa per l'Amministrazione comunale. Le multe elevate nel mese di maggio, ad esempio, erano state pari a ben 144.666,22 euro.

Considerando la possibilità per gli automobilisti con il piede pesante di pagare entro cinque giorni, in forma ridotta, le sanzioni notificate si attestavano a 124.403,21 euro. Tale somma derivava alla differenza tra il totale degli importi delle sanzioni elevate notificate ed il totale del minore incasso, pari a 20.263,01 euro, beneficiando della riduzione del 30%.

Il calo di residenti

Calano le multe e calano anche i residenti. Al 31 maggio scorso i residenti erano solo 18.588, con un saldo negativo di ben 126 rispetto al 31 dicembre 2023 quando avevano raggiunto quota 18.714. Dal 1 gennaio 2022 quando i residenti erano 18.816, al maggio scorso, Adria ha avuto un'emorragia di ben 228 residenti.