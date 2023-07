Fortunale sull'Istria, Cittanova distrutta: l'inferno in dieci minuti, alberi volati via e turisti terrorizzati

Dieci minuti di una tempesta senza precedenti a Cittanova (Novigrad), meta turistica croata di moltissimi italiani, sono bastati a distruggere il centro della cittadina istriana e il vicino Aminess Camp Sirena. Come riportato dal quotidiano Jutarnji ieri sera, venerdì 21 luglio, gli alberi sono caduti sotto la raffica della tempesta e molti campeggiatori hanno cercato rifugio nei loro camper e roulotte. «È un miracolo che ne siamo usciti vivi - hanno ribadito alcuni campeggiatori - Per un secondo, stavo per perdere la vita...

L'albero è caduto sul nostro accampamento, nel punto in cui mi trovavo mezzo minuto prima. Per caso sono uscito per evitare che il bucato volasse via. Non ho sentito l'albero cadere e, mentre uscivo dall'accampamento, ci è caduto sopra un tronco. Mia moglie era dall'altra parte del campo e ha iniziato a chiamarmi per paura. Pensava che fossi morto. È uscita dalla finestra - racconta Halim Bečić dalla Svezia, visibilmente disturbato, che trascorre le sue estati da anni al Camp Sirena. Non ricordo che ci sia mai stata una tempesta come questa». Sua moglie dice che ha dovuto prendere un tranquillante e che l'unica cosa importante è che sia andato tutto bene. I danni sono ingenti, con alberi caduti ovunque, spezzando anche delle roulotte dei vacanzieri.