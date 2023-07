Un'altra grandinata nella notte flagella il Delta del Po: da Albarella a Porto Tolle, auto e coltivazioni distrutte

ROSOLINA - Un'altra violenta grandinata si è abbattuta questa notte verso verso l'una stavolta sul Delta del Po: ad essere state colpite l'isola di Albarella e la zona tra Porto Tolle e Boccasette.

Anche qui chicchi come palline da tennis hanno danneggiato le automobili e danneggiato le coltivazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di alberi e rami. Non si registrano al momento danni alle persone. Ad Albarella i mezzi del servizio interno questa mattina erano già al lavoro per ripulire le strade. A Rovigo invece solo pioggia e vento, niente grandine.