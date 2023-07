Terza ondata di maltempo: grandinata nel Vicentino, allagamenti in Polesine

Ha colpito l'intero Veneto, dalla montagna al mare, la terza ondata di maltempo che si è abbattuta oggi pomeriggio, venerdì 21 luglio, in Veneto. Un fenomeno di breve durata rispetto al precedente ma che sta mandando in tilt i centralini dei vigili del fuoco per le molte decine di richieste di soccorso arrivate contemporaneamente. A Vicenza vi sono al momento 50 interventi, che riguardano soprattutto allagamenti e cadute di alberi e cornicioni. Molti allagamenti sono segnalati anche a Rovigo mentre un albero caduto ha interrotto la circolazione ad Asiago (Vicenza) lungo la provinciale 128. A Schio una forte grandinata a distrutto le colture e molti parabrezza di automobili.