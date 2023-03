Lavoro rifiutato, «la mia azienda è fallita nel 2018, il Tfr mi è arrivato nel 2023. E ora sono "troppo vecchia" per essere assunta»

Lavoro rifiutato dai giovani, ecco un'altra testimonianza arrivata alla nostra casella di posta redazioneweb@gazzettino.it. Si parla di licenziamento, Tfr che arriva davvero troppo tardi e di ricollocamento per chi ha più di 40 anni. A raccontarci la sua storia è Giusi.

Buongiorno,

vorrei unirmi al coro dei "disoccupati". Nel 2018 la mia azienda è fallita. Finalmente, dopo una lunga agonia tra avvocati (ovviamente pagati da me), ricorsi, speranze disilluse nel 2023 ho preso il Tfr, ridotto di tutte le tasse possibili, ma almeno è arrivato.

Nel frattempo è iniziato il mio calvario alla ricerca di una nuova occupazione: ho cambiato 3 posti di lavoro e sempre con contratto a termine. Alla scadenza succedeva sempre questo: «Sei bravissima, educata. Grazie. Non possiamo passarti ad indeterminato», «sei brava, gentile, rispettosa ma non rientri come età nelle agevolazioni per un contratto indeterminato». Ad un colloquio mi hanno detto: «Aver cambiato tanti posti di lavoro in pochi anni non è una buona referenza!». È colpa mia adesso? Sono stata 15 anni nella stessa azienda e ci sarei rimasta se non fosse fallita.

Agenzie interinali? Promesse ma poi non ti chiamano mai. Ti faremo sapere e poi il nulla

C'è sempre qualcuno più referenziato, più flessibile, più qualcosa rispetto a me. Come devo fare? A 45 anni mi devo arrendere? E il mutuo come lo pago? I figli come li mantengo? Sono sposata ma lo stipendio di mio marito non basta. Confido ancora nel futuro, certamente, ma sempre con più difficoltà.

Giusi