Lavoro rifiutato, «quei 20 giorni in prova e poi sbattuta fuori senza essere pagata. E non parliamo delle Agenzie interinali fantasma»

Lavoro rifiutato dai giovani, lo sfruttamento dei dipendenti, over 50 alla disperata ricerca di un impiego, continuiamo a pubblicare le vostre voci, arrivate a redazioneweb@gazzettino.it. Oggi chi ci scrive è una mamma, che osserva la figlia barcamenarsi tra giorni di prova non retribuiti e Agenzie interinali fantasma.

Buongiorno,

io ho sempre avuto un mio lavoro, sono libera professionista, e solo da qualche anno mi sto scontrando con una realtà inimmaginabile.

Mia figlia è alla ricerca di un lavoro, e fino ad ora si è adattata allo sfruttamento. Io sono incredula di fronte ad alcuni negozi di abbigliamento o altro che "mettono in prova" le ragazze giovani e alle prime esperienze lavorative, e dopo 15 o 20 giorni i proprietari dicono loro che non vanno bene, e non le pagano, passando a "mettere in prova" altre ignare ragazze, e di nuovo non vengono pagate, così questi negozi hanno sempre nuove commesse che puntualmente vengono lasciate a casa, senza un minimo di stipendio almeno per la prova. Inaudito! Non è assolutamente vero che i giovani non hanno voglia di lavorare... piuttosto, sono più attenti alla parola "sfruttamento".

E mi sembra proprio che oggi sia tutto molto più difficile. In primo luogo, le agenzie interinali non sono tutte affidabili, spesso si disinteressano di un candidato, sia esso giovane o meno, e non richiamano nemmeno per mantenere peso alla parola data. Inoltre, o sei troppo giovane, o sei troppo vecchio, e mi chiedo: non si tiene mai conto della parola "volontà"?

Chi cerca lavoro, lo fa perché è fortemente motivato, e ha disperatamente bisogno di un lavoro serio, con uno stipendio dignitoso

Cerca un lavoro che gli permetta di poter avere una propria vita, e magari realizzare qualche sogno, oltre alle bollette e affitto o mutuo da pagare.

I giovani devono certamente fare un po' di gavetta, ma oggi molti datori di lavoro in certi ambiti,promettono cose che regolarmente non mantengono.

Mia figlia ad oggi ha smesso di cercare e continua a studiare per poter lavorare all'estero. I giovani sono sfiduciati, anche chi ha una laurea fa fatica a decollare. Per non parlare poi di chi si è visto l'azienda chiudere, e a 50 anni si ritrova a girare ovunque senza speranza in quanto a 50 anni è minore la possibilità di essere accolti in una nuova realtà lavorativa.

Per ultimo vorrei dire alle Agenzie interinali, e ai datori di lavoro siano negozi o aziende, grosse fabbriche o piccole imprese: non trattate le persone come numeri, ogni persona che cerca lavoro aspetta quella telefonata che avete promesso, in negativo o in positivo. Mettetevi un tantino nei panni del candidato, e siate empatici qualche volta, trattate le persone con umanità, un giorno le cose potrebbero ribaltarsi, la vita è una ruota.

Giovanna