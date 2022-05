Porsche vola nella scarpata, muoiono due donne, una terza è gravissima

BOLZANO - È di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale, avvenuto in mattinata sulla strada che da Bolzano porta sul Renon, in località Lastebasse. Le vittime sarebbero tutte donne secondo i primi riscontri. Verso le ore 9, nell'undicesimo tornante una vettura è uscita di strada ed è finita in una scarpata.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la Croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 2. Secondo il portale news Stol.it, la macchina è precipitata per un centinaio di metri. Le vittime sarebbero donne, come donna è la persona ferita e ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano.

Le tre donne, secondo le prime informazioni tutte bolzanine, stavano salendo la strada verso il Renon a bordo di una Porsche Cayenne, quando nell'undicesimo tornante la conducente ha perso il controllo della macchina che è andata dritta. La macchina ha superato il new jersey, che limita la strada sul lato esterno della curva, ed è volata nel dirupo. I soccorritori si sono calati con le corde, la ferita e le salme delle amiche sono state recuperate con il verricello dall'elisoccorso.