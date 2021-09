BOLZANO - Infortunio mortale su lavoro in Alto Adige. A Rifiano, in Val Passiria, nei pressi della zona sportiva, poco prima delle 9.30, oggi 29 settembre 29021, un uomo è rimasto schiacciato sotto un trattore che si è rovesciato. Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenuti un'ambulanza ed il medico d'emergenza, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo.