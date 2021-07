Tir cade su un fianco, Autobrennero bloccata. Chiusa nuovamente la carreggiata sud per rimuovere il mezzo

BOLZANO - Da stamattina all'alba giornata di passione sulla A22. Dopo otto ore sta ancora causando problemi alla viabilità l'incidente con un tir, avvenuto all'alba sull'autostrada del Brennero a sud di Bolzano. In mattinata, la carreggiata sud è stata riaperta per alcune ore, per poi essere richiusa per consentire la rimozione definitiva del mezzo pesante. Si sono formate nuovamente lunghe code. A breve l'arteria transalpina dovrebbe però essere nuovamente percorribile.

APPROFONDIMENTI AUTOVIE VENETE Traffico autostradale a Nordest: superati i flussi pre-Covid

L'incidente si è verificato verso le 6.45 all'altezza di Vadena, quando un tir si è ribaltato su un fianco, bloccando la carreggiata sud. Il camionista, fortunatamente, ha solo riportato ferite lievi. L'autostrada del Brennero è rimasta chiusa per circa due ore. Sono stati chiusi sia la carreggiata autostradale che il casello di Bolzano sud. A causa dell'incidente si è formata una coda di quattro chilometri.