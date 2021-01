Dpcm per zona rossa e stretta anti movida: al via riunione governo-regioni per le misure dal 16 gennaio

Nuovo Dpcm con le misure di contenimento del Covid: è in corso la riunione tra il governo e le regioni con al centro le nuove misure restrittive che entreranno nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio. All'incontro, convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, partecipa anche il ministro della Salute Roberto Speranza e i rappresentanti di Anci e Upi. Tra i governatori sono presenti Fontana, Bonaccini, Toti, De Luca, Marsilio, Toma e Spirlì.

Tra le ipotesi stop spostamenti anche tra regioni gialle

Potrebbe essere prolungato il divieto di spostamenti anche tra Regioni «gialle». È l'ipotesi che emerge dal vertice di governo in vista del nuovo dpcm con le misure anti contagio, a partire dal 15 gennaio. Sull'ipotesi, viene spiegato, confronto con le Regioni. Viene invece smentita, da fonti di governo, l'ipotesi di una stretta nei weekend che renderebbe tutte le regioni «arancioni».

