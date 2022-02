Covid Veneto, 5.181 nuovi positivi e 30 morti. Padova, Treviso, Venezia oltre i 1.000 casi

VENEZIA - Il Veneto registra 5.181 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato che pare indicare una stabilizzazione della curva dei nuovi casi, dopo l'impennata di gennaio. Sono ancora molti però i decessi giornalieri, 30 ieri, che portano il totale delle vittime a 13.637. Lo rende noto il bollettino della Regione. L'incidenza dei contagi, sui 78.377 tamponi processati, è al 6,61%. Dall'inizio della crisi pandemica sono state 1.281.954 in regione le persone colpite dal virus. Continuano a scendono (- 9.438) gli attuali positivi, che ora sono 87.756. Flettono ancora i dati ospedalieri: i ricoverati con Covid sono 1.371 (-13), dei quali 1. area medica sono 1.494 (-18), dei quali 1.371 (-13) in area medica, e 123 (-5), in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI 15 FEBBRAIO Covid Veneto, il bollettino di oggi, martedì 15 febbraio 2022.... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 1.512 contagi e 14 morti. I ricoveri tornano in...

La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Padova (1039), seguita da Treviso (1006) e Venezia (1000).

Vaccinazioni sotto le 10.000 dosi giornaliere

Un'altra giornata con numeri bassi per i vaccini quella di ieri in Veneto: solo 9.745 le somministrazioni totali. Per il terzo giorno consecutivo il conteggio è sotto le 10mila inoculazioni. Delle 9.745 eseguite ieri, 406 sono state le prime dosi, 1.696 i richiami per il ciclo primario, e 7.643 dosi addizionali/booster. La percentuale di popolazione che ha già fatto la terza dose sale al 61,7%. Molto bassa l'adesione alla campagna per le vaccinazioni pediatriche, con il 32,6% dei ragazzi tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto la prima dose.

IL BOLLETTINO DEL 16 FEBBRAIO 2022--->leggi e scarica