Coronavirus Veneto, mai così bene dall'estate scorsa: 173 nuovi positivi e 2 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus Veneto, 173 nuovi positivi (di cui 103 nella notte) e 2 morti nelle ultime 24 ore (1 nella notte). Dati che non si vedevano dall'estate scorsa. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 17 maggio.

Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.351, le persone attualmente positive sono 15.510, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.487. I guariti sono 393.354. Il totale dei malati Covid in ospedale è ora sotto quota mille, esattamente 991 (-1), dei quali 671 (-1) nei reparti non critici, e 120, stabile, nelle terapie intensive. Complessivamente, nei reparti di rianimazione, tra malati Covid e non, sono 396 i posti letti occupati, un livello ormai vicino all'ordinarietà pre-pandemia. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.510 (-106).

Vaccinazioni: il punto

Leggero calo del trend della vaccinazioni nelle ultime 24 ore in Veneto, con un totale di 28.317 inoculazioni, lontano dal record di quasi 45.000 di sabato 15 maggio. In Regione sono state somministrate dall'inizio della campagna 2.311.293 dosi, il 94,5% delle forniture ricevute. Le persone che hanno già completato il ciclo vaccinale sono 667.056, il 13,7% della popolazione residente, mentre coloro che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.612.873, il 33,1%.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 17 maggio--->LEGGI E SCARICA