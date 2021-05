Bollettino Covid in Veneto oggi, sabato 15 maggio: 343 nuovi positivi e 8 decessi nelle ultime 24 ore

Bollettino Covid Veneto di oggi, sabato 15 maggio 2021. Ancora un calo nella curva dei contagi da Coronavirus nella nostra regione: si registrano 343 nuovi positivi e 8 decessi nelle ultime 24 ore . Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 419.901, quello delle vittime a 11.483. Lo riferisce il bollettino della Regione. Appena superiore a quota 1.000 il numero dei pazienti Covid negli ospedali: sono 1.008 i posti letto occupati (-38), dei quali 887 (-29), e 121 (-9) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.894.

APPROFONDIMENTI 14 MAGGIO Coronavirus in Veneto: 409 nuovi positivi e 4 morti in 24 ore. La...

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF

Sono 176.271 le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid registrate in Veneto dalle ore 16.00 di oggi, quando le agende sono state aperte online anche alla fascia di età 40-49 anni. Lo rende noto la Regione. Il dato è aggiornato alle ore 20.15. Dal primo aprile le prenotazioni per le somministrazioni sono in tutto 1.241.860.

REPORT VACCINAZIONI IN VENETO - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni