Covid Friuli VG, decessi zero: era da 7 mesi che non si verificava

Oggi - 16 maggio - in Friuli Venezia Giulia non sono stati registrati decessi correlati al Covid 19. Secondo i report diffusi dalla Regione, l'ultima volta in cui, nel bollettino quotidiano, non erano state rilevate vittime a causa del coronavirus era il 17 ottobre scorso. Per quanto riguarda le nuove positività, oggi su un totale di 3.435 test ne sono state riscontrate 33, pari allo 0,96%. Nel dettaglio, su 2.250 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,28%; su 1.185 test rapidi antigenici 4 casi (0,33%). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 16 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 72 (-2). I decessi complessivamente rimangono 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.389, i clinicamente guariti 5.624, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.636.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.505 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.055 a Trieste, 50.514 a Udine, 20.803 a Pordenone, 12.943 a Gorizia e 1.190 da fuori regione.

