Coronavirus Veneto, 5 morti e 20 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Coronavirus Veneto, 5 morti e 20 nuovi positivi (per un totale di 19.829 dall'inizio della crisi in febbraio) nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo rileva il bollettino della Regione.

I casi attualmente positivi sono 735, in ospedale i ricoverati sono 118, di cui 33 positivi (nessuno in terapia intensiva). I morti per covid sono in tutto 2069.

I 20 nuovi positivi 10 si sono registrati a Vicenza, 4 a Padova, 3 a Venezia, 2 a Verona, 1 a Treviso.

Dei 735 attualmente positivi, 244 sono a Padova, 102 a Venezia, 94 a Treviso. Altri 119 casi hanno il domicilio fuori Veneto.

