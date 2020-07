Coronavirus Veneto, 18 nuovi contagi nella notte (+14 a Padova), ma il conteggio delle vittime resta fermo Il bollettino

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi. Sono 18 i nuovi casi di contagio da virus oggi, 26 luglio 2020, rispetto al bollettino delle 17 di ieri. Salgono così a 19.809 gli infetti. Raggiungono quota 722 le persone attualmente positive al Covid. Nessuna vittima durante la notte, il numero dei decessi legati alla pandemia è fermo a 2.064 pazienti morti.

Covid e la mappa del rischio: dalla Francia alla Romania l'assedio del virus all'Italia

La maggioranza dei casi di nuova infezione si registra a Padova (+14), due a Venezia, uno a Vicenza e infine uno in fase di assegnazione.

"Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto".Il professor , ordinario di microbiologia all'Università di Padova, è preoccupato perché l'incremento dei nuovi casi positivi in nazioni confinati con l'Italia o a due ore di volo, è un pessimo segnale.