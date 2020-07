Coronavirus Veneto, 19 nuovi positivi nella notte: 9 a Treviso, 5 a Padova

Coronavirus Veneto, 19 nuovi positivi nella notte, 9 a Treviso e 5 a Padova, che si conferma la provincia più colpita di questa estate. Il totale dei positivi sale così a 19.790. Nessun morto nella notte e neanche ieri se ne erano registrati: il totale dei decessi resta di 2064. Sono i dati del bollettino della Regione Veneto di questa mattina, sabato 25 luglio. Nella giornata di ieri i contagiati erano stati 28.

I casi attualmente positivi sono 705. In calo il numero dei ricoveri: 122 in totale di cui 30 positivi in area non critica e 1 positivo in terapia intensiva. Alla data di ieri si trovavano in isolamento domiciliare 2.563 persone.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO - 25 luglio 2020, ore 8







