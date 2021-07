Covid, i contagi in Veneto tornano a risalire: il doppio in 24 ore

Sono risaliti a 149 i casi di positività al Coronavirus in Veneto nel giro di 24 ore: ieri erano 80, quasi la metà. Lo si apprende dal nuovo bollettino della Regione Veneto. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 426.025. Non si segnalano comunque decessi. Le persone attualmente positive sono 4760, mentre i ricoverati sono 40 in area non critica e 6 in terapia intensiva.

Come registriamo nelle varie cronache provinciali preoccupano molto gli assembramenti che si sono verificati martedì sera per vedere la partita dell'Italia e ancor di più quelli che ci saranno domenica sera per la finale con l'Inghilterra, tanto che i prefetti hanno convocato i tavoli di sicurezza per vietare maxi schermi e prendere gli opportuni provvedimenti.

Sul fronte vaccini, invece, il 57,3% della popolazione veneta ha ricevuto la prima dose, mentre il 36,8% ha completato la doppia dose.