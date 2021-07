Risalgono i contagi in Veneto: 80 nuovi positivi in 24 ore, ma nessun decesso

Coronavirus in Veneto: sono 80 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato in risalita rispetto a quelli delle settimane precedenti, che porta il totale dei contagi a 425.876. Il bollettino regionale segnala nessun decesso, e solo un caso in più degli attuali positivi che raggiungono quota 4.653. Situazione stabile a livello clinico, con 233 ricoverati (-3) nei reparti non critici e 14 (+1) in terapia intensiva.

Sono state 35.696 le dosi di vaccino Anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale a 4.441.021 iniezioni, per l'89,5% delle fonriture giunte finora in regione. Il dato emerge dal bollettino quotidiano regionale. Ad aver completato il ciclo con il richiamo sono 1.759.375 residenti, pari al 36,3% della popolazione; i cittadini con almeno una dose invece sono 2.765.659, pari al 57%.