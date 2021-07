Zaia in diretta: «Scuole, dalle elementari alle superiori tutti in classe il 13 settembre. Ultimo giorno l'8 giugno»

Luca Zaia torna oggi, 6 luglio, in diretta dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia. Sull'inizio del prossimo anno scolastico la giunta regionale del Veneto fa dietrofront rispetto alla proposta del 20 settembre avanzata ieri. Si è quindi deciso che tutte le scuole dalle elementari alle superiori inizieranno le lezioni il 13 settembre. Ultimo giorno di scuola sarà l'8 giugno e le vacanze natalizie andranno dal 24 dicembre all'8 gennaio.

IL BOLLETTINO

Sono 97 su oltre 25mila tamponi i nuovi positivi nelle ultime ventiquattr'ore. Il numero totale dei positivi è 425.796. In ospedale in area non critica ci sono 236 (-3) e 13 in terapia intensiva. Nessun morto per il terzo giorno consecutivo.

TAMPONI

Chiediamo a chi va a fare la prima dose di vaccino a agli accompagnatori di sottoporsi a tampone. Non è obbligatorio, ma lo consigliamo. «In questa fase cerchiamo volontari per fare tamponi» ribadisce Zaia.

I vaccini stanno raggiungendo la soglia di 4 milioni e mezzo di somministrazione.

SCUOLA

«Tutte le scuole dalle elemntari alle superiori ripartiranno il 13 settembre. L'apertura delle scuole superiori al 16 settembre decisa inizialmente è un errore perché coincide con un'importante festività ebraica - precisa Zaia - quindi dopo aver ascoltato tutti e avendo capito che il 20 settembre ipotizzato ieri avrebbe creato disagio alle famiglie, la decisione della giunta è che tutte le scuole apriranno il 13 settembre e l'ultimo giorno di lezione sarà l'8 giugno, mentre le vacanze di Natale saranno dal 24 dicembre e l'8 gennaio.»