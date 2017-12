Sloveno su una Fiat Punto arrestato a 19 anni dalla condanna

di Paola Treppo

GORIZIA -dalleemesse nei suoi confronti per associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo hanno bloccato i carabinieri della Compagnia di Gorizia, sabato 2 dicembre scorso, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio. A fermarlo i militari dell'Arma delle stazioni di Lucinico e Capriva che hanno intimato l'alt a una Fiat Punto grigia slovena con due stranieri a bordo, in via Udine, a Gorizia.Nel corso delle verifiche è risultato che nei confronti del conducente, S.J., unodi Idrija di 52 anni, pendeva un provvedimento di cattura da eseguire. Portato nella caserma di Corso Verdi, col supporto dei militari del Nucleo operativo, i carabinieri hanno scoperto di aver fermato unnei cui confronti erano state emesse una sentenza di condanna del Tribunale didel 1998 e un’altra del Tribunale didel 2007.In base a queste sentenze l'uomo era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione pere favoreggiamento dell’. Lo straniero, che aveva scontato solo in parte la pena, risultavadal gennaio 2016, quando aveva fatto perdere le sue tracce. Adesso il 52enne è in carcere.