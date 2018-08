Accudisce gli animali: travolto da un bovino, finisce in ospedale

di Paola Treppo

PRATA DI PORDENONE -a Prata di Pordenone per un allevatore che, mentre stava accudendo gli animali, è stato colpito da uno di loro, da un bovino, cadendo e restando ferito alle gambe; è successo poco dopo le 10 di oggi, martedì 7 agosto, in via Croce. L'agricoltore ha riportato una sospettaagli arti inferiori.Soccorso dalle persone che erano con lui in quel momento, e che hanno chiamato aiuto telefonando al numero unico di emergenza del Fvg, il Nue 112, è stato poi trasportato aldell'ospedale di Pordenone in ambulanza. Non versa in pericolo di vita ma le sue lesioni sono serie.