Suicidio assistito, in Fvg raggiunto il traguardo delle 5mila firme per la legge regionale

Il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto la soglia delle firme necessarie per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito. Sono oltre 5mila i cittadini che a oggi hanno sottoscritto «Liberi Subito», la proposta di legge elaborata dall'associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Lo rende noto l'associazione. «Grazie all'azione» di questi cittadini, commentano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, «il Consiglio regionale avrà l'occasione di discutere e decidere su come garantire i diritti costituzionali dei pazienti del Fvg in materia di fine vita, in particolare per impedire che qualcuno debba subire indefinitamente, come una tortura, una sofferenza insopportabile contro la propria volontà.