Raccolta firme per il suicidio assistito, Marco Cappato sbarca in Fvg

sarà protagonista di uninin programma giovedì 1 giugno: sarà aalle 12, subito dopo a, alle 18 ae alle 21 anell'ambito della campagna «Liberi Subito», laper poter presentare la proposta di legge di iniziativa popolare al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia che chiede tempi certi e gratuità per le persone malate in condizioni di grave sofferenza e in possesso dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019 per accedere al suicidio assistito . «Marco Cappato - ricordano i sostenitori locali dell'associazione Luca Coscioni che promuove l'evento - con le sue azioni di disobbedienza civile, ha contribuito in maniera fondamentale al riconoscimento di importanti risultati, che si rendono necessari a causa di una politica di palazzo che evita di affrontare il tema del fine vita. È evidente ormai la necessità di avere una legislazione rispettosa delle volontà delle persone malate ed è da esse che troviamo lo stimolo, il punto di partenza, per la nostra attuale mobilitazione 'Liberi Subitò, con l'obiettivo di arrivare, ancora una volta, al cuore della politica».