PORDENONE - Nel giorno in cui Marco Cappato arriva in regione per lanciare ulteriormente la proposta di legge popolare regionale "Liberi Subito" si accende subito un caso. Già, perchè da circa un anno, c'è un residente in Friuli Venezia Giulia che ha chiesto di poter usufruire del suicidio medicalmente assistito. «Anche in Friuli Venezia Giulia - ha raccontato lo stesso Cappato - siamo in contatto con una persona malata che dall'anno scorso chiede al sistema sanitario di verificare le condizioni per accedere all'aiuto medico alla morte, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale sulla mia azione di disobbedienza civile insieme a dj Fabo». Cappato ha raccontato questa vicenda in tutti i punti in cui ieri si è affiancato ai banchetti dove si stanno raccogliendo le firme per la legge popolare regionale.



LA RICHIESTA

Per ora il nome e anche la residenza restano coperta dall'anonimato, perchè ci sono ancora alcuni passaggi formali da portare avanti. «La richiesta di questa persona - ha specificato ancora Cappato - non ha trovato risposta positiva e dunque nei prossimi giorni decideremo come procedere sul piano giudiziario insieme a Filomena Gallo, che a brevissimo sarà in Friuli Venezia Giulia per eventuali sviluppi». Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, ieri era Trieste, nel pomeriggio a Gorizia e Pordenone, e ieri sera a Udine. Come detto ha sostenuto la raccolta di firme in regione che comunque sta andando spedita. Sino ad ora ne sono state raccolte più di 3 mila, ma ne servono almeno 5 mila per poter presentare la legge popolare. «Siamo sicuri che raggiungeremo il risultato - ha spiegato Cappato - perchè questo è un argomento che le persone conoscono bene e sanno valutare, al di là di quello che dicono i capi partito».



LA LEGGE

Il percorso del suicidio medicalmente assistito è stato sancito dalla Corte costituzionale 4 anni fa. da allora, però, sono una persona, Federico Carboni, dopo 2 anni di attesa, è riuscito ad avere quanto richiesto. «Il perchè è presto spiegato - ha detto Cappato - perchè la legge prevede che venga fatta una richiesta all'Asl di competenza che deve visitare il paziente per verificare che ci siano le condizioni prescritte. Poi deve pronunciarsi il Comitato etico regionale. A parte il fatto che ora il ministro Schillaci ha spiegato che non è più competenza del comitato etico dare il parere, ma di un organismo che sarà normato, ma non ha detto quando, le Asl, Usl o Aziende sanitarie, rallentano le visite. Le fanno dopo 2 - 3 anni, quindi il malato non ha risposte e deve continuare a soffrire nonostante la volontà di andare avanti con il suicidio assistito. Il diritto che non viene concesso. Con questa legge popolare regionale, si impegna la Regione a normare un percorso certo e date con risposte certe per poter accedere al diritto in tempi brevi. Per questo è fondamentale firmare. Se in questo Paese ci fosse la democrazia, quella vera, quella reale, oggi non saremmo qui al banchetto a raccogliere le firme».



ADESIONE

Ieri a Pordenone al banchetto c'era la responsabile della cellula Cappato della Provincia di Pordenone, Maria Dilda che è stata poi raggiunta da Raffaella Barbieri responsabile regionale della raccolta firme "Liberi Subito che ha introdotto Mario Cappato in tutti i territori regionali in cui è andato. «È fondamentale firmare ai nostri banchetti, in tutta la regione - ha detto Cappato - per avere la libertà di non dover subire condizioni di sofferenza insopportabili contro la nostra volontà: nessuno dovrebbe essere costretto a questa tortura». Tanta anche la gente che lo ha seguito in piazzetta Cavour. Rilanciato anche il testamento biologico, ottenuto pure questo dopo lunghe battaglie, ma ancora poco conosciuto e usufruito. In Italia lo ha fatto solo lo 0.4 per cento.