Pordenone. «Ti brucio la macchina». Due anni di minacce all'ex, messo allo stalker il braccialetto elettronico

PORDENONE - Ha perseguitato per quasi due anni la ex compagna, fino a quando la polizia gli ha imposto il braccialetto elettronico e il divieto d'avvicinamento. Il protagonista della vicenda è un uomo, di 42 anni, residente in provincia di Pordenone, al quale è stato applicato il provvedimento. La decisione è stata assunta dal Gip su richiesta della Procura a seguito di reiterate denunce dalla parte della vittima.

Era stata lei nell'aprile 2022, a chiudere la relazione sentimentale. Da allora c'è stata un'escalation di minacce dal «ti brucio la macchina» al «ti ammazzo». Minacce che la donna ha puntualmente riferito alle forze dell'ordine. Da questo comportamento è scaturito un primo provvedimento di ammonimento firmato dal Questore. Quando però lo stalker ha fatto sapere alla famiglia della donna che sarebbe stato opportuno che acquistassero una bara, si è deciso di inasprire i divieti, assieme ai controlli, possibili unicamente con il braccialetto elettronico.