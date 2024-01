Rovigo. Perseguita la ex e la costringe a cambiare abitudini: arrestato un 32enne, per lui scatta anche il braccialetto elettronico

ROVIGO - I carabinieri hanno arrestato a Rovigo un 32enne, residente in Alto Adige, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Bolzano, su richiesta della Procura della Repubblica, per stalking verso la ex compagna.

Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Bolzano - su querela presentata dalla donna - hanno consentito di ricostruire che durante la notte di Capodanno e nei giorni immediatamente successivi l'uomo avrebbe più volte molestato e minacciato la ex, facendola cadere in uno stato di ansia e paura oltre al timore per la propria incolumità.

L'Arma di Bolzano ha delegato delegava l'esecuzione del provvedimento ai colleghi rodigini in quanto, nel frattempo, l'indagato si era trasferito, senza però rinunciare a perseguitare la donna. Il Gip di Bolzano, dopo l'interrogatorio di rito e su istanza del Pm, ha poi disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'allontanamento dalla provincia e di contatti con la vittima e l'applicazione del "braccialetto elettronico".