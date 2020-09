SPILIMBERGO - Dopo alcune settimane di stop per manutenzione, è stato ripristinato il velox lungo la strada regionale 464, all'uscita della zona industriale nord, a Istrago di Spilimbergo: è un dispositivo di ultima generazione, che punta dritto coloro che percorrono lo stradone dirigendosi verso Maniago o la Val Tramontina. È il gemello del macchinario installato sull'altra direzione di marcia all'altezza del salumificio Marescutti. In entrambi i casi lo scopo è quello di far rallentare gli automobilisti in transito, dal momento che la zona è molto frequentata dagli addetti dell'area produttiva mosaicista. Il dispositivo è collegato con la Polizia stradale e le sanzioni vengono recapitate a domicilio. Nessuna possibilità di scongiurare la multa nemmeno con stratagemmi come il transito sull'altra corsia (per evitare di essere immortalati dalla camera): in questo caso, oltre all'eccesso di velocità viene contestato anche il salto di corsia.

CONTROLLO DEL TRAFFICO

I due dispositivi lungo la regionale 464, ormai dal 2015 concorrono a monitorare il traffico e, stando al Codice della strada, sanzionano gli eventuali trasgressori. I due sensori funzionano con il sistema tutor e la sanzione scatta quando la velocità media, calcolata nel tratto che intercorre tra i due rilevatori, supera i 90 chilometri orari. I velox sono di proprietà di Fvg strade e vengono gestiti da remoto - direttamente dalla sala operativa - dalla Polizia Stradale di Pordenone, che stabilisce orari e giorni di attivazione. Il funzionamento è piuttosto semplice: assieme alle telecamere che immortalano il passaggio del veicolo lungo la carreggiata sono stati posti nell'asfalto dei sensori che permettono al dispositivo di catturare la velocità e di inviare al destinatario la multa, in caso di violazione accertata dei limiti.

ALTRE TRAPPOLE

Gli automobilisti spilimberghesi (o diretti a Udine e Maniago) non sono gli unici a dover fare i conti con autovelox di questo genere visto che due apparecchi sono stati installati anche sulla Regionale 463, lungo via Strada alta tra l'ex concessionaria di auto e la frazione sanvitese di Gleris. Da un lustro medesima trappola per piedi pesanti è stata posizionata anche a Claut, all'ingresso dell'abitato di Cellino. Una misura concordata tra Prefettura, Fvg strade e Polstrada: va ricordato che i Comuni dove sono state posizionate le telecamere (Spilimbergo, Sequals, San Vito e Claut) non hanno alcuna giurisdizione, non intascano alcunché dalle sanzioni e non si occupano delle manutenzioni. I soldi incamerati tramite le multe sono di Fvg strade, ente proprietario della 464. Negli anni, il numero dei trasgressori è stato costante, attestandosi a diverse centinaia l'anno: molti sono automobilisti non della zona che non sanno della presenza dei sensori nella carreggiata.

